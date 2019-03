Bischof Bünker in Gnesau

Bischof Bünker (Zweiter von rechts) in Gnesau © KK/Pfarre

Dem sogenannten Prüfungsgottesdienst von Pfarramtskandidatin Rahel Christine Hahn, der kürzlich in der evangelischen Kirche in Gnesau stattfand, wohnte auch das Oberhaupt der evangelischen Kirche von Österreich, Bischof Michael Bünker bei. Von Kurator Georg Jankl begrüßt werden konnten auch Gnesaus Bürgermeister Erich Stampfer, Albecks Gemeindechefin Annegret Zarre, Landesarchiv-Leiter Wilhelm Wadl sowie der katholische Himmelberger Pfarrer Reinhold Berger. Die feierliche Amtseinführung von Hahn in Gnesau wird voraussichtlich im Herbst erfolgen.