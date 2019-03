In der Nacht auf Donnerstag wurden in den Bezirken Feldkirchen und Völkermarkt zwei Männer tot aufgefunden. Die Suchtgiftgruppe ermittelt. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich wieder um Drogentote handelt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© eyetronic - stock.adobe.com

Die schreckliche Serie an Drogentoten geht scheinbar weiter. In der Nacht auf Donnerstag wurden in den Bezirken Feldkirchen und Völkermarkt zwei Männer tot aufgefunden. "Ich kann bestätigen, dass es zwei bedenkliche Todesfälle gibt", sagt Karl Schnitzer, Leiter der Suchtmittelgruppe des Landeskriminalamtes.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.