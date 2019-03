In der Nacht auf Donnerstag wurden in Feldkirchen und Völkermarkt zwei Männer tot aufgefunden. Damit hält Kärnten heuer bereits bei vier Drogentoten

© eyetronic - stock.adobe.com

Die schreckliche Serie von Drogentoten geht 2019 weiter: In der Nacht auf Donnerstag wurden in Feldkirchen und Völkermarkt zwei Männer tot aufgefunden. Wie die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, starben sie jeweils an einem Drogenmix.