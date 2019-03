Bis zu 200 Tänzer aus aller Welt verwandeln am 23. und 24. März Feldkirchen in pulsierende Tanz-Arena. Anmeldungen noch möglich.

Spektakuläre Einlagen warten in den verschiedenen Wettkämpfen © KK/Privat

Kärntenweit ist es die größte Tanzveranstaltung dieser Art, die am 23. und 24. März bereits zum sechsten Mal im Amthof Feldkirchen über die Bühne geht – das „Carinthian X Break“. 150 bis 200 Tänzerinnen und Tänzer aus ganz Europa stehen sich auch dieses Jahr wieder in verschiedenen Wettbewerben, den sogenannten „Battles“, gegenüber.

Organisiert wird die große Tanzerei wie jedes Jahr vom Verein „Kulturforum Amthof“, an vorderster Stelle von Johann Erbler, Vorstandsmitglied und auch für die Öffentlichkeitsarbeit im Verein zuständig, sowie von Kurt Sick, ebenfalls im Verein engagiert und seit jeher ein „Tanzbegeisterter“.