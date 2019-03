Am Samstag singen junge Talente im Amthof für den guten Zweck. Auf der Bühne stehen auch Valentina Kölbl-Bunjaku und Stefanie Graschl aus Feldkirchen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Valentina Kölbl-Bunjaku (links) und Stefanie Kraschl © David Springer

"Music for Charity“ – so lautet der Titel der Veranstaltung der Jungen Volkspartei Feldkirchen, die am Samstag im Amthof der Tiebelstadt über die Bühne geht. Dabei wird jungen Feldkirchner Künstlern die Möglichkeit für einen Auftritt geboten.