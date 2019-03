Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Anna-Lena Huber mit einer Auswahl an „Halle“-Bieren © HALLE BRÄU/PRIVAT

Was bei „Halle“-Bräu ins Bier kommt, das findet sich in den eigenen Wiesen der Glanegger Brauerei. „Wir bauen alles selbst an“, erklärt Karl-Heinz Huber, der mit seinem Bruder Harald Huber das „Halle Bräu“ führt. Ob Hopfen oder Gerste – „wir produzieren alle Zutaten selbst“, sagt Karl-Heinz Huber stolz. Der „Osterbock“, der bald zu haben sein wird, braucht einen Tag Brauzeit, gärt 17 Tage und reift zwei Monate. Karl-Heinz Huber: „Das ist so wie bei einem guten Käse. Je besser, umso länger reift er.“

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.