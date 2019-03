Facebook

Am 8. März wurde über das Vermögen der Firma DVI-Immobilien Gesellschaft m.b.H Vermietung und Verpachtung in der Feldkirchner Widmanngasse über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren eröffnet. Eine weitere Firmenadresse lautet auf Margarethenstraße in Wien.