Derzeit produzieren Niederbichler und Ruppitsch noch in der privaten Küche in Radenthein. Bald wird in Feldkirchen „gekrendelt“ © SCHUSSER

Noch werden die hausgemachten Köstlichkeiten in einer privaten Küche in Radenthein hergestellt. Bald werden die verschiedensten Nudelvariationen aber in Feldkirchen entstehen. Denn bereits im Juni eröffnet Johanna Niederbichler (23) gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Florian Ruppitsch (26) die Nudelmanufaktur „Krendlerei“. „Dort produzieren wir klassische Kärntner Nudel, aber auch Kletzennudel sowie spezielle Variationen mit Apfel, Himbeeren oder Spinat“, beschreibt Johanna Niederbichler das künftige Sortiment der „Krendlerei“. Zu finden sein wird diese zentral in der Innenstadt. Den genauen Standort möchte sie jedoch noch nicht verraten.

