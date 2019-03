Facebook

Den Klienten wird in der geplanten, ambulanten Beratungsstelle auch ärztliche Betreuung zur Verfügung stehen © contrastwerkstatt - stock.adobe.

1. Gibt es bereits einen Standort für die geplante Drogenberatungsstelle in Feldkirchen?

Ja, es gibt mittlerweile einen ausgewählten Standort. Die Beratungsstelle soll beim Citycenter (Eurospar) im Obergeschoss errichtet werden, das bestätigt Feldkirchens Bürgermeister Martin Treffner, der am Mittwoch offiziell über die Pläne der AVS, dem Trägerverein der Beratung, informiert wurde: „Ich halte diesen Standort in der Stadt für durchaus geeignet. Es gibt einen eigenen Hauptzugang“, so Treffner.

