Gastronomiebetrieb in St. Urban baut Restaurant um. Bis voraussichtlich 24. April ist dieser daher geschlossen.

Setzen voll auf das Thema Pfeffer: Sigrid und Karl Kogler bauen in St. Urban aus. Im Mai findet ein Tag der offenen Tür statt © Phino

"Das Konzept, den Pfeffer ins Zentrum einer Lokalphilosophie zu stellen, ist einzigartig in Österreich“, sagen Sigrid und Karl Kogler. Sie führen in zweiter Generation das 1982 in St. Urban gegründete Lokal „Pfeffermühle“ sowie das angeschlossene Hotel mit 100 Betten.