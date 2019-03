Facebook

Birgitta Wetzl und Bettina Wechs © Veranstalter

Oper und Operette humorvoll zu interpretieren, das ist das Ziel von Birgitta Wetzl und Bettina Wechselberger. Die beiden ausgebildeten Opernsängerinnen verbinden klassische Musik mit kabarettistischen Elementen und machen so die Welt der Oper und Operette einem breiteren Publikum zugänglich. Am Freitag präsentieren sie im Feldkirchner Amthof ihr Kabarett mit dem Titel „Eine Diva kommt selten allein“. In ihrem Programm meistern sie Krisen aller Art, amouröse Abenteuer und Verjüngungskuren. Wetzl und Wechselberger glänzen dabei mit viel Witz, Charme und Esprit. Am Klavier werden die Sängerinnen von Heidrun Spörk begleitet. Karten für den humorvollen Abend der Beratungsstelle „Lichtblick“ kosten im Vorverkauf zehn Euro, an der Abendkasse 15 Euro.

Opernkabarett. Freitag, 8. 3. Amthof in Feldkirchen, 19.30 Uhr.

Tel. (0 42 76) 298 29