Julia Gangl und Christian Leikam standen an der Spitze © KK/Gemeinde

Die Hochrindl gilt als traditioneller Austragungsort für die Ski- und Snowboardmeisterschaften der Gemeinde St. Georgen am Längsee. Obwohl das Rennen bereits einmal wetterbedingt verschoben werden musste, waren am Samstag trotzdem 80 Teilnehmer am Start – darunter viel Kinder und Jugendliche. Angefeuert wurden sie von Bürgermeister Konrad Seunig sowie den Vizebürgermeistern Hannelore Fischer und Wolfgang Grilz. Den Tagessieg bei den Damen holte sich Julia Gangl und bei den Herren war Christian Leikam uneinholbar Die Sieger wurden im Gasthaus Schumi in Reipersdorf gefeiert. Der TC Cobra Launsdorf und die Gemeinde St. Georgen freuen sich schon auf die Ski/Snowboardmeisterschaften im kommenden Jahr.