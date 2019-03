Am 16. März öffnen sich die Tore des Schlosses wieder, umfangreiches Kulturprogramm lockt - mit Ausstellungen, Konzerten und Schlosstheater.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitte März startet Sickl wieder mit dem Albecker Kulturprogramm © Weichselbraun

Die Betriebsferien auf Schloss Albeck gehen mit 16. März zu Ende. „Auch heuer gibt es wieder ein reichhaltiges Kulturprogramm“, so Schlossherrin Elisabeth Sickl. Jeden Sonntag wird es Konzerte geben, die Jahresausstellung „Garten Eden“ läuft bis 27. Oktober, von Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 11 bis 17 Uhr. „Natürlich kann man auch Österreichs größten Holzskulpturenpark besuchen, Ausstellungen zeitgenössischer Künstler genießen und sich am Sommertheater erfreuen“, sagt Sickl.

Den musikalischen Auftakt des Albecker Jahres bilden am 17. März Martina Leutschacher (11 Uhr) und Erin Austin, alias „Ok Sweetheart“ (15 Uhr).

„Terra incognita“ lautet das Motto der Fotoausstellung von Walter Tockner, die bis zum 26. April zu sehen ist. „Offene Zweierbeziehung“, dieses Stück von Dario Fo und Franca Rame wird beim Frühlingstheater ab 27. April auf die Bühne gebracht. Beim Sommertheater ab 6. Juli gibt es heuer „Otello darf nicht platzen“ von Ken Ludwig zu sehen – unter anderen mit Charles Elkins, Christa Pillmann und Dagmar Sickl.

Albeck: Premiere von "Der Mann von La Mancha"