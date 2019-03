Facebook

Die Narren sind am Dienstag in Feldkirchen wieder groß in Fahrt (Archivfoto) © Schusser

Am Faschingsdienstag ist die Tiebelstadt das letzte Mal in der heurigen Saison in der Hand der Narren. Tausende Menschen sind beim Umzug durch die Innenstadt mit dabei. Dieser bringt jedoch auch zahlreiche Straßensperren. Auf der St. Veiter Straße zwischen der Ossiacher Straße und dem Bahnhof herrscht von 13 bis 15 Uhr ein Fahrverbot in beide Richtungen. Zwischen 14 und 18 Uhr gesperrt sind die 10.-Oktober-Straße vom Bahnhof bis zur Kirchgasse, der Schillerplatz, die Kirchgasse von der 10. Oktoberstraße bis zur Villacherstraße, der Rauterplatz, die Ossiacherstraße von der Villacherstraße bis zum Amthof sowie der Hauptplatz. Umleitungsmöglichkeiten sind vorhanden.