Zwei Feuerwehren standen am Donnerstagabend mit rund 30 Kameraden im Einsatz. Durch rasches Eingreifen konnte das Übergreifen des Feuers auf umliegende Gebäude verhindert werden.

An die 2000 Quadratmeter Wiese standen in Brand © FF Radweg

Am Donnerstagabend wurden die beiden Feldkirchner Feuerwehren Radweg sowie St. Martin zu einem Flächenbrand gerufen. In Briefelsdorf bei Feldkirchen stand eine Wiese in Flammen.

Bereits aus der Ferne waren laut Feuerwehr die Flammen und die starke Rauchentwicklung erkennbar. Gebrannt haben rund 2000 Quadratmeter eines etwa doppelt so großen unbebauten Grundstückes. „Durch das rasche Eingreifen konnten wir ein Übergreifen des Brandes auf die umliegenden Wohnhäuser verhindern“, sagt August Strießnig, Kommandant der Feuerwehr Radweg. Schon nach kurzer Zeit konnten die rund 30 im Einsatz stehenden Kameraden wieder „Brand aus!“ geben. Auf der Wiese befand sich laut Strießnig hohes, trockenes Gras. Das Feuer könnte möglicherweise durch eine weggeworfene Zigarette verursacht worden sein. Die genaue Brandursache ist laut Polizei Feldkirchen derzeit jedoch noch nicht bekannt.

