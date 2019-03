Am kommenden Samstag, dem 2. März lädt die Trachtenkapelle St. Urban zum Maskenball in die Mehrzweckhalle.

Am Samstag wird zum Maskenball geladen © stock.adobe.com/karepa

Alle Jahre wieder tanzt man in St. Urban beim Maskenball der Trachtenkapelle. Am Samstag findet der vergnügliche Abend in der Mehrzweckhalle statt. Wie jedes Jahr werden auch wieder die besten Verkleidungen prämiert. Außerdem gibt es einen Glückshafen.

Ball. Samstag, 2. 3., Mehrzweckhalle, 20 Uhr. Karten bei den Musikern. Tel. 0664-643 82 52