60 Sorten Speiseeis produzieren Nicole und Hans-Peter Huber am Bertlhof in Sauruggen. Zu haben jetzt vor allem in den Skigebieten.

Nicole und Hans Peter Huber produzieren auf 1600 Meter Seehöhe ihr „Nockberge-Eis“ © (c) Ferdinand Neumüller

Auf 1600 Metern Seehöhe am Bertlhof in Saureggen produziert die Familie rund um Nicole und Hans-Peter Huber seit mittlerweile zehn Jahren bestes Speiseeis. In dieser Zeit wurden bereits über 160 Sorten hergestellt, wobei um die 60 verschiedenen Sorten im Standardangebot erhältlich sind. Zu den beliebtesten zählen die gängigen Sorten wie Vanille, Stracciatella, Schokolade und Haselnuss. Wer es lieber heimisch hat, der kann auch auf „Grantneis“, Heidelbeer-Joghurt-Eis und Honig-Eis zurückgreifen: „Das Eis ist in vielen privaten Sparmärkten, in Feinkostläden und natürlich in Hotels, Restaurants und Eisdielen von Griffen bis zur Kölnbreinsperre erhältlich“, erzählt Hans-Peter Huber über die Vermarktung.