Ob der Kinderfasching in Feldkirchen oder das Rosenmontags-Kabarett in Sörg - der Fasching hat in der Region noch viel zu bieten. Wir liefern eine Auswahl des närrischen Veranstaltungsreigens.

Auch heuer steht die Herzogstadt wieder im Zeichen des Faschingsdienstag-Umzuges © Wilfried Gebene ter

Der Fasching nähert sich seinem Höhepunkt und nimmt dabei noch einmal so richtig Fahrt auf. In der „fünften Jahreszeit“ haben die Narren wieder Hochsaison – auch in der Region. Dementsprechend dicht gedrängt ist das Programm.

Die Umzüge

Feldkirchen. Wie jedes Jahr bildet der Umzug am Faschingsdienstag auch heuer wieder den großen Abschluss der närrischen Zeit – so auch in Feldkirchen. Der große „Gluck-Gluck“-Umzug durch die Feldkirchner Innenstadt beginnt um 14 Uhr und führt durch die 10. Oktober-Straße und endet auf dem Hauptplatz der Tiebelstadt.

Steuerberg. Die Trachtenkapelle Steuerberg, die Steuerberger Gardemädchen mit Prinzenpaar sowie die örtlichen Vereine – das sind die Protagonisten des großen Faschingsumzuges mit anschließendem Kindermaskenball in Steuerberg. Los geht es am Samstag ab 13.30 Uhr beim Tenniscafé.

St. Veit. Ähnlich närrisch geht es am Dienstag in der Herzogstadt zu: Dort beginnt der Umzug durch die Innenstadt um 13.30 Uhr und endet am Hauptplatz. Die anschließende Faschingsparty steht auf völlig neuen Beinen: Das große Zelt ist Geschichte, die Party wird auf den Hauptplatz ausgedehnt. Verbrannt wird der Fasching schließlich um 18 Uhr.

St. Veit: Hunderte Narren stürmten die Herzogstadt

Althofen. Alle zwei Jahre organisiert die Faschingsgilde Althofen in Zusammenarbeit mit der Stadt einen großen Umzug durch die Stadt – heuer ist es wieder soweit. Die Veranstalter erwarten zwischen 25 und 30 Umzugswagen und an die 5000 Besucher entlang der Umzugsroute.

Launsdorf. Gefeiert wird in Althofen am Samstag ab 14 Uhr.

Und am Dienstag geht es in Launsdorf rund: Los geht der Umzug, gestaltet vom Musikverein St. Georgen, um 14.30 Uhr bei der Volksschule. Bei der anschließenden Party sorgt das Team der Wasserrettung für Discostimmung.

Für die Kleinen

Feldkirchen. Der traditionelle Feldkirchner Kindermaskenball findet am Sonntag statt. Krapfen, Musik und Spaß gibt es ab 14 Uhr im Stadtsaal.

Feldkirchen. Der Rosenmontag steht in Feldkirchen im Zeichen der Kinder und Jugendlichen. Sie laden ab 17 Uhr nämlich zum Faschingskonzert in die Räumlichkeiten der Musikschule in den Amthof.

Gnesau. Die Feuerwehrmusikkapelle Zedlitzdorf organisiert am Sonntag in Gnesau den Kinderfasching. Der Umzug beginnt um 14 Uhr, anschließend wird im Gasthaus Wunder gefeiert.

Glödnitz. Auch in Glödnitz wird Kinderfasching gefeiert. Spiel, Spaß und mehr gibt es am Sonntag um 13 Uhr bei der Volksschule Glödnitz. Organisiert wird das bunte Treiben von der Landjugend Glödnitz.

Liebenfels. „Zirkus“ – so lautet das Motto des Kinderfaschings, der am Sonntag ab 13.33 Uhr am Hauptplatz und im Kulturhaus Liebenfels stattfindet.

St. Veit. Die Kinderfreunde St. Veit laden am Sonntag am 14 Uhr zum traditionellen Kindermaskenball. Los geht es um 14 Uhr in der Blumenhalle. neben Kinderanimation mit verschiedenen Spielen und Tänzen sorgt Live-Musik für die Unterhaltung der jungen Gäste. Jedes Kind bekommt einen Krapfen und ein Getränk.

Partys, Bälle und Brauchtum

Himmelberg. Die Uniformierte Schützengarde Himmelberg lädt zum traditionellen, mittlerweile 63. Schützenball in die Kulturhalle nach Himmelberg ein. Dieser beginnt am Samstag um 20 Uhr. Die Eröffnungspolonaise gestalten die Mitglieder der Schützengarde sowie der Landjugend Himmelberg. Für Musik sorgen „Die jungen Wernberger“. Und am Faschingssamstag darf natürlich auch eine Maskenprämierung nicht fehlen.

Himmelberg: 62. Schützenball in der Kulturhalle

St. Urban. Die Trachtenkapelle St. Urban veranstaltet am Samstag den alljährlichen Maskenball mit großer Maskenprämierung. Gefeiert wird am Samstag um 20 Uhr in der Mehrzwecksaal der Gemeinde.

Patergassen. Am Samstag geht es ab 20 Uhr im Gasthaus Nager in St. Margarethen bei Patergassen rund – und zwar, wenn die Trachtenkapelle Patergassen dorthin zur Faschingsparty lädt. Los geht es um 20 Uhr.

Gnesau. Kulinarisch wird es am Dienstag beim Gasthaus Bacher in Gnesau. An diesem Tag laden die Wirtsleute ab 11 Uhr zum Faschingsdienstag-Nudelschmaus.

Sörg. Jedes Jahr lädt die Landjugend Sörg zum Faschingsbrauchtum. Vier Stücke – die jährlich wechseln – hat man im Programm. Ziel aller vier Stücke ist es, den Winter zu vertreiben und gleichzeitig den Frühling anzulocken. Heuer geht es wieder zum „Bärentreiben“. Los geht es am Sonntag um 14 Uhr im Ortszentrum von Sörg.

Pulst. Eine Faschingsparty findet am Rosenmontag in der Café-Bar „Kunststube“ in Pulst bei Liebenfels statt. Gäste mit Masken oder Verkleidungen sind ab 18 Uhr herzlich willkommen.

St. Filippen. In das Gasthaus Kurath in St. Filippen lädt die örtliche Feuerwehr am Samtstag ein. Grund ist der Feuerwehrball am Faschingssamstag. Los geht es um 20 Uhr, für Stimmung sorgt die Band „Broken Glass“.

Kraig. Müllers Hof in Kraig ist Schauplatz des Kraiger Maskenballes, veranstaltet von der Sängerrunde Kraig. Der Ball – mit Maskenprämierung und Glückshafen – beginnt am Samstag um 20 Uhr, für die passende Musik sorgen „Die Alpenglüher“.

Knappenberg. Im Musikzentrum Knappenberg findet am Samstag ab 20.30 Uhr der Maskenball der Bergkapelle Hüttenberg statt. Für Stimmung sorgt das „Kärntner Quintett“, die besten Masken werden prämiert.

St. Veit. Eine Karnevalsparty nach brasilianischem Vorbild geht in der Herzogstädter Osteria San Vito über die Bühne. Die dazu passenden Klänge kommen von DJ Simo. Die „Brazil Carnival Party“ startet am Samstag um 20.30 Uhr.

St. Salvator. Mit dem Maskenball will man im Metnitztal eine alte Balltradition wiederbeleben. Das Motto des Abends lautet „Wie es früher einmal war“. Organisiert wird das närrische Spektakel vom Metnitztaler Faschingsverein, der auch im Drei-Jahres-Rhythmus die Faschingssitzungen abhält. Gefeiert wird am Faschingssamstag ab 20 Uhr in der Seminarwelt St. Salvator. Es spielt die „vereinseigenen“ Big Band, um Mitternacht übernimmt DJ Christian in Aktion.

Liebenfels. Ein Sparverein ist Veranstalter eines anderen, närrischen Balles. Und zwar laden die Sparer des Gasthauses Harterwirt in Hart bei Liebenfels zum Faschingsball. Gefeiert wird am Freitag ab 20 Uhr. Für Unterhaltungsmusik ist gesorgt.

Waggendorf. Die Lacher auf seiner Seite hat der Kabarettist Martin Kosch. Er gastiert am Rosenmontag ab 20 Uhr im Gasthaus Sonnwirt in Waggendorf bei Liebenfels. Kosch, er ist Gewinner des Österreichischen Kabarettförderpreises sowie zweifacher Staatsmeister im Comedy-Zaubern, erzählt an diesem Abend, wie es ist, „mit dem inneren Schweinehund Gassi zu gehen“.

Straßburg. Ein königlicher Ball findet im Gurktal statt – und zwar im Österreichsaal des Schlosses Straßburg. Gefeiert wird dort der Bezirksmaskenball der Landjugenden. Veranstalter ist die Landjugendgruppe Straßburg, gefeiert wird ab 20.30 Uhr.

