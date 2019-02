Facebook

Am Mittwoch öffnet die neue „Fussl“-Filiale ihre Pforten © Manfred Schusser

In den vergangenen Tagen waren die Mitarbeiter der Feldkirchner Filiale der Fussl Modestraße nicht nur mit dem Verkaufen, sondern auch mit dem Siedeln beschäftigt. Das Geschäft zog nämlich vom „Fe-Citycenter“ in das nahe gelegene Fachmarktzentrum in der Villacher Straße.

Bereits am Mittwoch öffnet das neue Geschäft seine Pforten. Die offizielle Eröffnung findet am 14. März statt. Die neue Filiale ist mit rund 730 Quadratmetern deutlich größer als die bisherige. Die Kunden erwartet dort ein erweitertes Sortiment für Damen und Herren, die wesentlich mehr Raum bekommen. „Neu ab März wird auch unser Sortiment an toller Kindermode von 0 bis 16 Jahren in Feldkirchen erhältlich sein“, sagt Claudia Mayr, Pressesprecherin der Fussl Modestraße.

Der bisherige Standort wird aber nicht aufgegeben. Dort eröffnet, ebenfalls am Mittwoch, ein Fussl-Outlet-Geschäft – das einzige seiner Art in Kärnten. „Die Produktpalette im Outlet umfasst Mode für Damen, Herren und Kinder zu Schnäppchenpreisen. Es handelt sich dabei um Ware, die in den Filialen der Fussl Modestraße nicht mehr verkäuflich ist, wie etwa Restbestände, die nicht mehr ins reguläre Sortiment passen oder auch Abverkaufsware“, sagt Mayr.

