Das Wellnessareal erstreckt sich künftig über 4500 Quadratmeter © KK/Feuerberg

Mit 135 Mitarbeitern und einer Vollauslastung über die ganzjährige Öffnungszeit ist das Mountain Resort Feuerberg einer der touristischen Leitbetriebe in der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See. Was Emil Berger, Urgroßvater von Eigentümer Erwin Berger, vor mehr als 100 Jahren mit dem Bau einfacher Almhütten eröffnete, hat sich Schritt für Schritt touristisch erschlossen. Den Weg in Richtung Wellnessimperium setzte Erwin Berger mit der Feuerberg-Eröffnung im Jahr 2007.

