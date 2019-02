Am vergangenen Wochenende konnte der "GSC Liebenfels" bei den Arbö-Landesmeisterschaften im Eisschießen in Althofen gewinnen.

Franz Glatz, Markus Wallner, Christian Scherwitzl, Michael Regenfelder senior, Michael Regenfelder junior, Karl Isidor Bodner (von links) © KK/Privat

Bereits zum insgesamt 38. Mal fand am Samstag in der Eishalle in Althofen die Arbö-Landesmeisterschaft im Eisschießen statt. Insgesamt 30 Moarschaften nahmen daran teil.

Auch der Gründer des Arbö St. Veit, Karl Bodner, war zur Veranstaltung gekommen, um sich vom fairen Ablauf des sportlichen Wettkampfes zu überzeugen. Dabei sein ist alles, lautete das Motto, dennoch galt es natürlich an diesem Tag, die besten Eisschützen des Turniers zu ermitteln. Siegreiches Team wurden die Mitglieder des „GSC Liebenfels“ mit den erfolgreichen Eisschützen Michael Regenfelder senior, Michael Regenfelder junior, Markus Wallner und Christian Scherwitzl. Bestens organisiert wurde die Landesmeisterschaft in Althofen übrigens von Franz Glatz und Arbö-Bezirksobmann Karl Isidor Bodner.