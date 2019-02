Wildbiologe Dietmar Streitmaier pflegt verletztes Tier in seiner Natur- und Wildstation in Steuerberg. Es ist der dritte Junghase binnen kurzer Zeit, der nach einem Hundebiss in seine Obhut kam.

Der kleine Feldhase passt noch in eine Hand © SCHUSSER

Der Wildbiologe Dietmar Streitmaier hat in seiner Natur- und Wildstation Kärnten in Steuerberg momentan einen besonderen Gast: Den "Osterhasen" - in seine Obhut geschneit in Form eines erst fünf Tage alten Feldhäschens. Der Hintergrund ist aber alles andere als lieblich, das Tier wurde in Warmbad Villach von einem freilaufenden Hund geschnappt, dabei natürlich verletzt und vom Hundebesitzer schließlich zu Streitmaier gebracht. "Die Tiere kommen mit inneren Verletzungen zu uns in die Station", sagt Streitmaier. Er pflegt auch bereits andere Junghasen mit dem selben "Schicksal". Ohne die Pflege in der Wildstation überleben die Jungtiere diese "Begegnung" mit einem Hund nicht, denn es kommt in solchen Fällen auch zu einer Blutvergiftung.

