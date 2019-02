Carport und Pkw brannten Nachbar sah mitten in der Nacht das Feuer und holte Hilfe

Feuerwehren mussten in der Nacht auf Montag in Feldkirchen zu einem Carport-Brand ausrücken. Das Feuer griff bereits aufs Wohnhaus über. Pkw brannte vollständig aus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

30 Mann der FF Feldkirchen, Waiern und Tschwarzen rückten aus © KLZ/Koscher

Feueralarm in der Nacht von Sonntag auf Montag in Feldkirchen. Gegen 2.30 Uhr brach bei einem Wohnhaus im Bereich des Carports Feuer aus. Der zufällig munter gewordene Nachbar sah einen Feuerschein und verständigte die Polizeiinspektion Feldkirchen. Die Beamten versuchten, mittels Handfeuerlöscher das Carport und ein Fahrzeug, das ebenfalls bereits in Brand geraten war, zu löschen. Das Feuer griff in der Zwischenzeit jedoch auch auf den Dachstuhl des Wohnhauses über.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.