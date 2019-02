Facebook

Zwei der Verletzten wurden ins UKH gebracht © KLZ/Markus Traussnig

Dramatischer Zwischenfall bei einem Skirennen am Sonntag auf der Simonhöhe. Ein 13-Jähriger aus Klagenfurt ging gegen 11 Uhr auf der Hocheckpiste an den Start. Im Zielraum verlor der Schüler die Kontrolle über seine Skier und konnte nicht mehr bremsen. Er prallte frontal über die Absperrfläche in den Zuschauerraum. Dort stieß er gegen eine 70-jährige Frau und ihre Enkelin (11), ebenfalls aus Klagenfurt.