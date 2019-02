Gebürtige Hüttenbergerin kocht für die Oscar-Stars in Los Angeles auf. Zudem macht sie Werbung für Produkte vom "Marktplatz Mittelkärnten".

Lisa Wieland, Marktplatz-Botschafterin, vor dem "Hollywood"-Schriftzug © KK/Wieland

Viel Freizeit bleibt Lisa Wieland (28) in diesen Tagen nicht. Die Vorbereitungen für das Oscarnacht-Dinner laufen auf Hochtouren. Die gebürtige Hüttenbergerin, Küchenchefin von Wolfgang Pucks "Cut in London", unterstützt ihren Boss bereits zum vierten Mal in Los Angeles. Nach der Oscar-Verleihung zaubert sie für die Weltstars kulinarische Genüsse auf die Teller.

