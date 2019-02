Heilfasten In Himmelberg wird wieder gefastet

Facebook

Heilfasten in Himmelberg © Privat

„Alles, was dem Leib guttut, tut auch der Seele gut und umgekehrt.“ Angelehnt an dieses Zitat des Himmelberger Pfarrers Reinhold Berger findet dort auch heuer wieder die Heilfastenwoche statt. Gefastet wird dabei in der Zeit vom 10. bis zum 16. März. Voraussetzung für die Teilnahme ist der Besuch der Vorbesprechung. Diese findet am 28. Februar im Landgasthaus Zeillinger in Himmelberg statt. Bei dieser wird der „Hausherr“, Gastwirt und Koch Michael Oberrauter, auch über Nahrungsunverträglichkeiten, gesunde Ernährung und Fasten referieren.

Nähere Informationen gibt es bei Bruno Zwatz unter der Telefonnummer (0 42 76) 25 78 oder 0664-137 42 12 oder im Pfarrbüro unter (04276) 2429.