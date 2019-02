Facebook

Die vier Männer holten den Landessieg ins Glantal © Markus Traussnig

Bei den Landesmeisterschaften im Februar in der Sepp-Puschnig-Halle in Klagenfurt krönten sich die Stocksportler Michael Regenfelder junior (16), Moritz Kampl (16), Maximilian Los (18) und Patrick Flaschberger (31) zu Landesmeistern: „Für uns ist es ein unglaublicher Erfolg, mit einer so jungen Mannschaft diesen Titel gewonnen zu haben“, so Patrick Flaschberger, der über die Familie seinen Weg zum Stocksport gefunden hat. Neben seiner Arbeit als Mechatroniker in Villach geht der verheiratete Vater eines sechsjährigen Sohnes in seiner Freizeit auch gerne anderen Sportarten nach. Flaschberger (linKs) und Los tragen Kampl auf den Schultern, Regenfelder komplettiert das erfolgreiche Quartett Foto © PRIVAT