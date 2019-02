Facebook

Das kleine Kätzchen erholt sich gerade in der Tierarztpraxis © PRIVAT

Im Auto einer Feldkirchnerin ging das kleine Katzenmädchen auf Reisen, bis sie sich durch Miauen bemerkbar machte und die Autobesitzerin darauf aufmerksam wurde. Daraufhin befreite der Onkel der Frau das Tier aus dem Auto.

Wie lang die Katze im Auto war und wie weit sie tatsächlich mitgefahren ist, ist nicht klar nachvollziehbar, sagt Tierärztin Mechthild Gold aus Feldkirchen, die das junge Kätzchen derzeit betreut. Es wurde vom Onkel der Autofahrerin in ihre Obhut gebracht. Das Auto, in dem sich die Katze versteckte, stand einen Tag beim Krankenhaus in Waiern. "Am Tag davor war die Besitzerin mit dem Auto in St. Veit", so Gold. Vielleicht schlüpfte das Tier beim Krankenhaus Waiern in den Motorraum oder bereits in St. Veit. "Wir konnten die Besitzer leider noch nicht finden", erklärt Gold. "Aber vielleicht sind sie ja auch in St. Veit daheim."

Noch ist kein Besitzer für die Katze gefunden Foto © PRIVAT

Es kann vorkommen, dass Katzen in Motorräume schlüpfen, um Wärme zu suchen. "Oder wenn sie irgendetwas sehr erschreckt", weiß Gold. Das Alter der Katze gibt Gold mit etwa vier Monaten an. "Denn sie ist gerade im Zahnwechsel." Das Katzenmädchen ist sehr klein und zart, aber gesund. "Und sie ist sehr verschmust und hat das Katzenklo gleich gefunden", erzählt Gold. "Sie ist Menschen also gewöhnt".

Die Tierarztpraxis von Mechthild Gold ist unter Tel. 0664-39 00 109 erreichbar.

