Immobilie für die geplante Drogenberatungsstelle in Feldkirchen ist in einem sehr guten Zustand. Eröffnung schon im Frühjahr geplant.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rund 100 Klienten sollen in der Beratungsstelle betreut werden © Photographee.eu - stock.adobe.co

Anlässlich der geplanten Drogenberatungsstelle in Feldkirchen soll es demnächst ein Gespräch zwischen der Stadtgemeinde Feldkirchen und der Arbeitsvereinigung der Sozialhilfe Kärntens (AVS) geben. Betrieben wird die Stelle von „Roots“, eine Drogenberatungseinrichtung der AVS. Rund 100 Klienten sollen in Feldkirchen Beratung und Betreuung finden.

„Erst wenn nichts und niemand mehr den Vertrag sprengen kann, geben wir den Standort bekannt“, heißt es aus dem Büro von Landeshauptmann-Stellvertreterin, Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ). Verraten werde nur so viel, dass es sich um eine zentrale Lage handle.