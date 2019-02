Facebook

Von seinen unzähligen Reisen hat Modritsch tausende Fotos mitgebracht © Privat

Willibald Modritsch (69), ehemaliger Obmann der Dorfgemeinschaft St. Nikolai-Glanhofen bei Feldkirchen, reist seit 1989 mit seiner Ehefrau um die ganze Welt. Für Interessierte hält er Multivisionsvorträge – so etwa am Freitag in Gnesau.

„Die Welt ist wie ein Buch. Wer nicht reist, sieht nur eine Seite davon“. Dieses Zitat wurde für Willibald Modritsch zur Lebensphilosophie. Gemeinsam mit seiner Frau Waltraud reist er seit 30 Jahren um die Welt und hat dabei schon unzählige Völker und Kulturen kennengelernt. Davor habe er sein Heimatdorf nie verlassen: „Ich bin in St. Nikolai aufgewachsen und hier zur Schule gegangen, habe im örtlichen Werk gearbeitet und schließlich mit meiner Gattin ein Haus gebaut. Als wir genug finanzielle Mittel hatten, lockte die Ferne.“ Die erste Reise führte das Ehepaar nach Ägypten. „Wir feierten in Kairo Silvester, das war ein einzigartiges Erlebnis.“ Von da an habe man jedes Jahr zwei Reisen unternommen, eine im Winter und eine im Sommer. Früher machten die beiden Reiseliebhaber hauptsächlich Badeurlaube an den Mittelmeerküsten, um sich vom stressigen Berufsalltag zu erholen. „Seit der Pension machen wir aber vermehrt Kultureisen, um Land und Leute kennenzulernen. Mein Pensionsantritt ist immerhin auch schon zehn Jahre her“, erzählt Modritsch.