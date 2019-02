Unter dem gebürtigen St. Veiter Starkoch Wolfgang Puck bekochen in der Nacht auf Montag 360 internationale Köche die Gäste der Oscar-Gala in Los Angeles. Hüttenbergerin Lisa Wieland ist zum vierten Mal dabei.

Lisa Wieland kocht an der Seite ihres Chefs Wolfgang Puck © KK/Privat

Ob er wegen der bevorstehenden Oscar-Nacht noch Aufregung verspüre? „Aufgeregt bin ich, weil ich jetzt zwischen euch beiden stehe“, scherzte Wolfgang Puck diese Woche in „The Ellen Show“, als ihn Moderatorin Ellen DeGeneres und Schauspielerin Diane Keaton zu seinem Jubiläum gratulierten. Der gebürtige St. Veiter kocht heuer bereits zum 25. Mal für die Stars und Sternchen nach der Oscar-Verleihung in Los Angeles, die in der Nacht auf Montag über die Bühne gehen wird.

