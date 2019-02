Facebook

Roand Zingerle liest aus seinem Ratgeber "Tagebuch eines Depressiven" © kk

Über Jahre hinweg rutschte der Kärntner Krimi-Autor Roland Zingerle in eine Depression, die er erst erkannte, als es fast schon zu spät war. An diesem Vortragsabend berichtet er von seinem Leidensweg, seiner Therpie und seinem Weg zurück in die Normalität.

Vortrag. Freitag, 22. 2., Bibliothek Bodensdorf, 19.30 Uhr. Tel. (04243) 455 68