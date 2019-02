kultur-forum-amthof Feldkirchen"Die Knödel" präsentieren alte Hits im neuen Gewand

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

„Die Knödel“ gastieren am Samstag im Amthof © Veranstalter

Nach fast 18 Jahren Pause feierten „Die Knödel“ 2018 mit einem neuen Programm ihr Comeback. Viel ist in der Zwischenzeit passiert: Es wurde geheiratet, Kinder wurden in die Welt gesetzt, Professuren übernommen und Karrieren gemacht.

Musikalisch haben sich die einzelnen Mitglieder des Ensembles sehr unterschiedlich entwickelt, hauptsächlich in Richtung ganz alter und ganz neuer Musik. Diesen riesigen Erfahrungsschatz lassen „Die Knödel“ jetzt in ihre Musik einfließen und versuchen doch, dem alten „Knödel“-Sound treu zu bleiben. Präsentiert werden die alten Hits in neuem Gewand und neue Stücke, die den „Knödel“-Geist in sich tragen. Lediglich eine Geige wurde durch das Schlagwerk ersetzt, was zu einem leicht veränderten Klangbild führt.

Konzert. Samstag, 23. Februar, Amthof Feldkirchen, 20 Uhr. Nähere Informationen unter Tel. 0676-719 22 50