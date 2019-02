Althofen Die Eisstöcke fegen in Althofen über das Eis

Facebook

Kärntner Stockturnier © KK

ARBÖ St. Veit lädt am Samstag zur Eisstock-Landesmeisterschaft in die Eishalle nach Althofen. Die Siegerehrung mit wertvollen Preisen findet im Anschluss ebenfalls in der Halle statt. Bahnstreifenausgabe ab 6.45 Uhr.

Stockturnier. Samstag, 23. 2., Eishalle Althofen, 7 Uhr. Tel 0660-213 56 56 oder Tel. 0660-524 31 23