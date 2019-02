Marlene Thamer, Betreiberin des „Landstüberls“, ging in Pension. Gasthaus ist derzeit geschlossen.

Das „Landstüberl“ ist derzeit geschlossen © Schusser

Ganze 30 Jahre lang bewirtete Marlene Thamer im „Landstüberl“ in Waiern die Gäste. Diese Ära ging jetzt zu Ende. Die Wirtin trat vor Kurzem die Pension an. Das Gasthaus direkt an der Turracher Straße ist derzeit geschlossen.

