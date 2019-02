Facebook

Primarius Markus Peck informiert über Arteriosklerose und Risikofaktoren © Weichselbraun

Der 26. April steht in Feldkirchen ganz im Zeichen des Herzens. An diesem Tag lädt die Stadtgemeinde, das Klinikum Klagenfurt und und das Gesundheitskompetenzzentrum zum „Herz- und Gefäßtag“ in den Amthof Feldkirchen.

Ab 16 Uhr öffnet die Gesundheitsstraße, unter anderem mit Blutdruck- und Blutzuckermessung (AVS Kärnten), Sehtest (Pearl Optik Feldkirchen), Lungenfunktionsmessung (Salvator Apotheke), Erste Hilfe-Infos und Defibrillator-Vorführungen (Rotes Kreuz Kärnten).

Die Vorträge beginnen um 16.30 Uhr mit „Arteriosklerose und Risikofaktoren“ von Primarius Markus Peck. Weiter geht es mit Pimarius Klaus Hauseggers Vortrag „Durchblutungsstörungen? Diagnostik und Therapien“ um 17.30 Uhr. Um 18.30 Uhr erwartet die Besucher eine Defibrillatorvorführung vom Roten Kreuz. Informationen zur „Chirurgischen Therapie der Durchblutungsstörungen“ von Oberarzt Robert Peteani gibt es um 19 Uhr. Um 19.45 Uhr zeigt man einen OP-Film zur „Chirurgie der Halsschlagader“ mit Primarius Wolfgang Wandschneider.