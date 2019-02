Zum 30. Welttag der Fremdenführer am Samstag gestaltet die Feldkirchner Fremdenführerin Margarete Zaucher mit Kollegin Brigitte Zimmerl-Rasspotnig eine Kostüm-Führung in Klagenfurt.

Fremdenführerinnen Brigitte Zimmerl-Rasspotnig (links) und Margarethe Zaucher © Schusser

Im Jahr 1989, also vor 30 Jahren, wurde zum ersten Mal der Welttag der Fremdenführer gefeiert. Eingeführt wurde dieser vom Weltverband der Fremdenführervereine mit Sitz in Wien, er wird alljährlich rund um den 21. Februar begangen. Heuer ist es am Samstag so weit.