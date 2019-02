Auch Kurt Elsasser in Reichenau

Melanie Payer freut sich auf auf ihr erstes Open-Air in ihrer Heimat © KK/Tilly

Für ihre Auftritte in der Heimat lässt sich Melanie Payer (28) immer etwas Neues einfallen. „Ich freue mich über jeden Auftritt. Daheim bin ich aber am nervösesten. Man will dann alles richtig machen“, sagt die Schlagersängerin.

