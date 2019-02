Facebook

Im Einsatz standen die Wehren Feldkirchen und Glanhofen © KLZ/Koscher

"Starke Rauchentwicklung und Verdacht auf einen Gasaustritt" - so lautete die Alarmierung der Landesalarm- und Warnzentrale Montagmittag an die Freiwilligen Feuerwehren Feldkirchen und Glanhofen. Unverzüglich rückten die Wehren zum betroffenen Haus im Feldkirchner Ortsteil Glanhofen aus. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte von einem jungen Pärchen. "Mit schwerem Atemschutz sind wir ins Haus vorgedrungen, um die Lage zu erkunden", sagt Einsatzleiter Alfons Schuß. Bei der Erkundung hat sich herausgestellt, dass die Rauchentwicklung von Plastikbesteck verursacht wurde, welches das junge Paar gemeinsam mit einer Fertigpizza in das Backrohr geschoben hatte. Dieses war im heißen Rohr unter starker Rauchentwicklung verschmort. Schuß: "Wir haben das Fenster der Küche geöffnet und den Raum mittels Drucklüfter vom Rauch befreit."

Das junge Paar hatte selbst die Einsatzkräfte verständigt und sich anschließend ins Freie begeben. Verletzt wurde niemand. Auch die beiden Hunde wurden in Sicherheit gebracht. Nach einer Stunde konnten beide Wehren wieder ins Rüsthaus einrücken.

