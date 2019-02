Vier Athleten der Diakonie de La Tour in Feldkirchen bereiten sich intensiv auf die „Special Olympics World Summer Games“ in Abu Dhabi vor.

Andreas Unterberger ist einer der vier Athleten aus Feldkirchen, die im Powerlifting antreten werden © SOÖ

Vom 14. bis 21. März finden in Abu Dhabi die „Special Olympics World Summer Games“ statt. Kärnten wird unter anderem durch eine Powerlifting-Gruppe der Diakonie de La Tour Waiern vertreten sein. Die vier Feldkirchner Athleten Claus Kaltenbacher (44), Erich Koller (41), Andreas Unterberger (36) und Ingo Werba (26) werden sich in Abu Dhabi mit den besten Special-Olympics-Kraftsportlern messen. Seit eineinhalb Jahren trainieren die kräftigen Männer unter den Vorgaben ihres Trainers Guntram „Guge“ Stark (30). Stark arbeitet als Diplom-Sozialbetreuer und ausgebildeter Sportkoordinator in der Diakonie de La Tour Waiern. Die vier Athleten mit intellektueller Beeinträchtigung leben und arbeiten im Gartenhof und in der Küche von Waiern. Kärnten wird unter anderem durch eine Powerlifting-Gruppe der Diakonie de la Tour Waiern vertreten sein Foto © SOÖ