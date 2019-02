Die Künstlerin Susanne Axmann zeigt wieder in einer Schreibwerkstatt, dass man sich vieles auch von der Seele schreiben kann. Das nächste Mal am Samstag.

Ob per Hand oder am Computer, das Schreiben hat sogar therapeutische Funktion © Fotolia/justyle - stock.adobe.com

Im Amthof Feldkirchen lädt die Künstlerin Susanne Axmann immer wieder zu ihren Schreibwerkstätten. Die nächste gibt es am Samstag, den 23. Februar, und zwar von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr. Zehn gravierende Gründe nennt Axmann in Einladung humorvoll, warum man regelmäßig schreiben sollte. Als oberste, erste Antwort auf die Frage "Warum schreibe ich" kommt in der Einladung zur Schreibwerkstatt ""Weil ich sonst eine Therapie brauche". Punkt Zwei und Drei machen "Weil das so herausragend ist, was ich zu sagen habe" und "Weil ich damit viel Geld verdienen will". Irgendwo in der Liste ist auch "Weil ich sonst schon längst geschieden wäre" versteckt. Potenzielle Teilnehmer der Werkstatt können sich ihre ganz persönlichen Gründe also selbst aussuchen. Susanne Axmann lädt zum Schreiben ein © KK

Zu ihrer Schreibwerkstatt am Samstag lädt Axmann Anfänger wie Fortgeschrittene. Axmann greift dabei wenig in den Prozess des Schreibens ein, sie sorgt dafür, dass Individualität und Phantasie viel Raum haben. Auch im April ist wieder eine Schreibwerkstatt geplant - am 6. April, ebenso wieder von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr.

Offene Schreibwerkstatt Wann. 23. Februar, 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr. Weiters: 6. April, selbe Zeit. Anmeldung und Information. Kulturforum Amthof, Tel. 0676-719 22 50 Kosten. 60 Euro. Für Kultur-Forum-Amthof-Mitglieder 55 Euro.