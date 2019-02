Facebook

Die Finanzpolizei war am Wochenende auf der Turrach unterwegs © Privat/KK

Ungewöhnlicher, aber erfolgreicher Einsatz der Finanzpolizei: Wie Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs am Montag bekanntgab, wurden bei Schwerpunktkontrollen am Wochenende in den Skigebieten Turracher Höhe und auf dem Kreischberg 38 illegal beschäftigte Personen aufgegriffen. Weiters wurden 21 schwere Verstöße gegen das Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz festgestellt.