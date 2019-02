Facebook

Satiriker Gerhard Polt (links) mit dem Feldkirchner Kulturfreund Werner Mosing und "Leck Buckl"-Büchern in München © Privat

"Dem Humor muss man eine Heimstatt geben, in der die riesige Palette der komischen Künste und ihre Interpreten besucht werden können“, sagt der bayrische Kabarettist und Autor Gerhard Polt. So eine Heimstatt, für die Polt als „Co-Inspirator“ fungiert, soll jetzt in München entstehen. Im Vorjahr gründete er mit weiteren Künstlern und Kunstfreunden das „Forum Humor und komische Kunst“. Und dieses ist jetzt um ein Zeugnis des Kärntner Humors reicher: Denn der Kärntner Kulturfreund Werner Mosing überbrachte seinem Freund Polt bei einem Benefizabend die „Leck Buckl“-Bücher der Edition Kleinen Zeitung.

