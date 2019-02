Facebook

Die Verletzte wurde ins Unfallkrankenhaus gebracht © Markus Traussnig

Ein 36-jähriger Feldkirchner lenkte am Freitag gegen 9.15 Uhr seinen Pkw auf der Ossiacher Bundesstraße in Feldkirchen. Zur gleichen Zeit bog ein 54-jähriger Feldkirchner mit seinem Pkw von der St. Ruprechter Straße auf die Ossiacher Bundesstraße ein. Er übersah den von links kommenden Pkw, es kam zur Kollision. Die 36-jährige Beifahrerin des 36-jährigen Lenkers erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, sie wurde von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht. Der 36-Jährige erlitt ebenfalls Verletzungen unbestimmten Grades. Er begab sich selbstständig in medizinische Behandlung. Der 54-Jährige blieb unverletzt. Die Alkotests verliefen negativ, an den Autos entstand schwerer Sachschaden.