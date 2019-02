Gitarre spielen ohne Noten? Kein Problem, Manfred Schusser aus Feldkirchen bietet System "Simply Guitar" an.

Manfred Schusser, begnadeter Musiker © KK/Privat

Weil er als Pressefotograf im Ruhestand etwas leiser tritt, hat der Feldkirchner Manfred Schusser jetzt Zeit, seine Liebe zur Musik wieder verstärkt zu pflegen. Aus diesem Grund kann man bei ihm das Gitarrenspielen erlernen. "Das funktioniert ganz ohne Noten und macht Spaß", so Schusser. Das Projekt nennt sich "Simply Guitar", ein Modul dauert sechs Wochen, ein Mal pro Woche gibt es eine Unterrichtseinheit von 90 Minuten.

Die erste Stunde, ein Anfängerkurs, findet am 11. April im Bistro "Al Dente" in der 10.-Oktoberstraße in Feldkirchen statt. Nähere Auskünfte zu Ablauf und Preis gibt es bei Manfred Schusser unter der Telefonnummer 0650-40 20 485. Es werden auch Leih-Gitarren angeboten.