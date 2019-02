Über "Crowdfunding" brachten Spender schon 171.800 Euro auf. Info-Abend am Donnerstag auf der Hochrindl. Aktion läuft noch bis 3. März.

Die Hochrindl braucht eine neue, moderne Beschneiung © Markus Traussnig

Am Donnerstag, den 14. Februar, gibt es um 19 Uhr im Gasthof Stoichart einen Info-Abend zur „Crowdfunding“-Aktion zwecks Finanzierung eines Beschneiungsteiches für die Hochrindl. Eine Modernisierung und Erweiterung der Beschneiung ist Grundbedingung für die Erhaltung des Skigebietes in der Zukunft. Als "überlebensnotwendig" bezeichnete die Geschäftsführerin des Skigebietes Hochrindl, Alexandra Bresztowanszky die Investition in die Schneesicherheit.

