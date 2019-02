Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Danny and the bad rats" aus Feldkirchen © Niko Auer/Blitzscheu

"Es kommt fast nichts nach“, ist das etwas ernüchternde Fazit von Mike Terkl-Rader, der selbst bei den in St. Veit gegründeten „Communication Killers“ spielt und Konzerte veranstaltet. Es sei eher so, dass etablierte Musiker neue Bands gründen. Der Fokus eine Band zu gründen, sei bei Nachwuchsmusikern nicht so stark vorhanden. Dennoch, es gibt sie, die „jungen“ Bands in Kärnten und Osttirol.