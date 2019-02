Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

„Waschen, schneiden und föhnen“ heißt es im Hundesalon von Petra Görtz © Privat

Vernarrt in Hunde ist Petra Görtz aus Glanegg. Deshalb betreibt sie nun „Petras Hundesalon“ in der Nähe von Volksschule und Kindergarten in Glanegg. „Ich biete komplette Pflege an. Fellschnitt, Scheren, Entfernen von Unterwolle, Baden, Föhnen, Krallen schneiden oder auch Ohrenpflege“, erklärt Görtz. „Und ich lasse mir Zeit. Bei mir geht es den Hunden richtig gut.“ So führt die geborene Völkermarkterin beim Baden der Tiere eine Fellmassage durch, die die Durchblutung anregt. „Die Hunde mögen das“, sagt Görtz.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.