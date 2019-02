Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Längsee wird voraussichtlich nur mehr vormittags betrieben werden © Gert Köstinger

Ab heute, Mittwoch, sind neben dem Hörzendorfer See auch die Eisbahnen am Längsee wieder freigegeben. "Die Eislaufsaison neigt sich schön langsam ihrem Ende zu. Die Eistage werden jetzt kürzer. Ich empfehle, dass die Leute vormittags Eislaufen gehen", so René Riepan, Obmann des Eislaufvereines Wörthersee. Je nach Temperaturlage, denke man an, den Längsee nur mehr vormittags zu öffnen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.