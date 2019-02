Vereinsmeisterschaften Unterkärntner zeigten auf der Simonhöhe, was sie können

Facebook

Groß war der Jubel für und bei Premierensieger Markus Ronacher © Land Kärnten

Seine diesjährigen Vereinsmeisterschaften trug der Unterkärntner Skiklub Askö Greuth am Wochenende auf der Simonhöhe aus. Bei perfekten Pistenverhältnissen mussten die Athleten die Strecke, der Riesentorlauf-Kurs wurde vom SC St. Urban gesetzt, zwei mal absolvieren. Die Zahl der Teilnehmer konnte vom vergangenen Jahr auf heuer noch einmal gesteigert werden und so standen 43 Teilnehmer am Start. Große und kleine Teilnehmer zeigten vollen Einsatz. Und so konnten sich Valentina Messner und Markus Ronacher zu den neuen Vereinsmeistern küren. Die Tagessiege in den jeweiligen Klassen konnten Gabriel Messner, Felix Skubel, Adrian Janesch, Zoe und Kyra Göschl, Finn Dissauer, Nina Ronacher, Magdalena Rutter und Heinz Kramer einfahren.